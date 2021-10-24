 

В нерабочие дни стоимость поездки в петербургском метро вырастет в 10 раз

24.10.2021, 20:11, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление № 121 о введении новых ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. С 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в петербургском метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземной транспорте – в 5 раз:

«К сожалению, темпы вакцинации у нас крайне низкие, из-за этого мы видим кратный рост заболеваемости. Поэтому я принял решение ввести максимально жёсткие ограничение в Петербурге на первую неделю ноября. Мы закрываем кафе, фитнес клубы и временно повышаем цены на общественный транспорт. С 30 октября по 7 ноября стоимость одной поездки на трамвае, троллейбусе и автобусе составит 250 рублей, а на метро – 550 рублей. Действие всех проездных на этот период будет приостановлено. Надеюсь, это послужит дополнительным стимулом для петербуржцев и гостей города оставаться дома. В конце концов, вместо того, чтобы проехать две остановки на автобусе, намного лучше прогуляться пешком. Это не только
полезно для здоровья, но и позволит существенно снизить риски заразиться коронавирусом», – завил Беглов.

Как нам стало известно, администрация Петербурга рекомендовала крупнейшем таксопаркам и агрегаторам Северной столицы временно повысить цены на свои услуги в 3-5 раз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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