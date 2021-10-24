Мнение: Расходы на медицину, коммунисты о вакцинации и антипрививочная пропаганда

1. Коллега genby в серии постов разобрал важнейшие левые мифы о медицине в России. Вот, например, что у нас доля расходов на медицину якобы низкая по сравнению с другими странами. Однако эту долю надо считать не от федерального бюджета, а от консолидированного (включая бюджеты регионов). Также нужно сравнивать все траты – и частные, и государственные. Тогда будет видно, что в целом у России с расходами на медицину всё нормально:

https://genby.livejournal.com/947655.html

https://genby.livejournal.com/947949.html

https://genby.livejournal.com/948098.html

Государственные расходы, включая обязательное медстрахование, – это принудительная часть общих расходов. Да, есть страны, вроде Франции, где доля госрасходов выше, чем в России. Однако единственный способ повысить госрасходы на медицину – это заставить граждан платить больше налогов, оплачивать более дорогие медицинские страховки:

В фонд обязательного медицинского страхования попадает 5,1% нашей зарплаты. Требования повысить бюджетные выплаты на медицину до французских, означают повысить этот налог до 10%. Тогда мы выйдем на уровень трат на медицину около 8% ВВП из которых 6% будут траты государства а 2% самостоятельные траты граждан.

Пока в России общие расходы на медицину в России составляли около 5,6% ВВП. Из которых 4% идут через фонд обязательного медицинского страхования, то есть платит государство, и 1,6% тратят граждане лично. Государство в действительности не тратит ничего, оно лишь перераспределяет. Если хотите трат на медицину в 8,6% от ВВП, как во Франции, то платите вдвое больше налогов в фонд обязательного медицинского страхования, отдайте еще 5% зарплаты.

Добавлю от себя, что многие налогов не платят принципиально, а бесплатной медициной пользуются активно. За счёт тех, кто налоги таки платит.

Другой миф – это якобы снижающееся число врачей в России. Однако дело всего лишь в изменении методологии учёта. Если считать по-старому, по-советски, то число врачей в нашей стране практически постоянно росло все последние 30 лет и никогда значимо не снижалось:

https://genby.livejournal.com/947048.html

В 2012 и 2015 годах изменялась методология сбора данных. С 2012 года из данных исчезли аспиранты, клинические ординаторы, интерны. С 2015 года – исчезли кадры, работающие в органах охраны здоровья на административных должностях. Их можно прибавить с 2012 года или удалить ранее 2012 года, для сопоставимости. Я выбрал первый вариант. Считать так же, как считали ещё в РСФСР: с администраторами, интернами, ординаторами и аспирантами, ориентируясь на разницу между 2012 и 2013 а также разницу между 2015 и 2016.

Конечно, можно брать число врачей в 2019 году как 715 тысяч. Но тогда и в 1992 году надо от 637 тысяч врачей надо отнять 66 тысяч. Которые и тогда врачами не были.

2. В комментариях напомнили про обязательный характер вакцинации в советское время:

https://olegmakarenko.ru/2261475.html?thread=826903523#t826903523

Поистине удивительно, что в наше время антипрививочников больше всего именно среди сторонников Коммунистической партии:

https://olegmakarenko.ru/2222432.html

3. Блогер statistiki пишет в комментариях:

https://olegmakarenko.ru/2259464.html?thread=826534152#t826534152

Что касается “почему люди не прививаются”, то это не провал вакцинации от ковида.

Это как таковой провал по прививкам.

Любой женщине, у которой есть дети до 15 лет, прекрасно известна информационная атака антипрививочников (и не только их), которая обрушивается на беременную женщину, появившуюся в интернете. А впервые беременная женщина обязательно оказывается в группе молодых мам.

В России массово интернет уже лет 20? И все эти 20 лет никакого ограничения на развитие антипрививочной мысли. У меня куча знакомых споткнулись об антипрививочников, когда речь шла о прививках для их новорождённых детей. И это не ПТУшники, это люди с красными дипломами физфаков и матмехов СПбГУ, Политеха и других сильных вузов. Приходилось садиться и ненавязчиво рассказывать, что это вообще-то теория заговора, есть другое мнение, вот ссылочки, их можно посмотреть.

Отсюда и растут уши отказа от прививок. Это системная проблема. Антипрививочники в 21 веке в России — это не маргиналы. Это приличные в общем-то люди, которым подсунули антипрививочную пропаганду. У нас нет закона, запрещающего антипрививочную пропаганду (от всего, начиная от кори и заканчивая краснухой). Посмотрите раздел “полезные ссылки” в самом популярном (№3 в рейтинге ЖЖ) детском ЖЖ сообществе “Малыши”:

https://malyshi-admin.livejournal.com/584.html

Что там? Правильно, ссылка на “жизнь без прививок”.

У нас нет закона, запрещающего пропаганду родов на дому. Нормальное родовспоможение вообще-то позволило минимизировать материнскую и младенческую смертность (мачехи в сказках, кстати, не с потолка взялись, а именно из-за того, что и дети и мамы массово умирали в родах). А что там в самом популярном ЖЖ-сообществе рекомендуют почитать? “Всё о естественных родах” и “домашние роды”. Дело Колыбельки, прогремевшее 10 лет назад (“домашние акушеры” в случае неудачных родов сбегали, а тело малыша предлагали захоронить без документов), ни капли ни на что не повлияло. Домашние акушеры отсидели, вышли и, если мне не изменяет память, продолжают свою преступную деятельность.