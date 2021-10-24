Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина

Российский режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты», умер из-за продолжительной болезни.

«Режиссер умер накануне. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Информацию об этом на киностудию передал его сын. Дата прощания станет известна позже», – информирует «Российская газета».

О смерти Рогожкина стало известно ранее в воскресенье. Режиссер умер на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор. Среди режиссерских работ Рогожкина такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Блокпост» и другие. В 2004 году ему было присуждено звание народного артиста России.