Стал известен кандидат на пост министра обороны Украины

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24.10.2021, 19:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистром обороны Украины должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, его кандидатуру уже согласовал глава государства Владимир Зеленский, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

«Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию», – написал он в Facebook.

По словам Бутусова, вторым кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Журналист отметил, что главной мотивацией Зеленского является желание иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.

Как информирует РИА «Новости», в пятницу глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



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