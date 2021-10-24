 

“Ужас, зачем ступни такие огромные”, “Тилля ждет”. В сети обсуждают новые постельные фото Лободы

24.10.2021, 19:36, Новости дня
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“Выходные. Не знаешь, что надеть? Выбирай красное”, – подписала она пост.

“Ужас, зачем ступни такие огромные, как будто не ее, а великана”, – прокомментировала kolesnikovae399.

“Тилля ждет”, – добавил iamruslansalimov.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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