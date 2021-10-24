 

“Потуги индюка”, “Что за бред?” Волочкова села на шпагат в подвешенной в воздухе клетке. Видео

24.10.2021, 19:36, Новости дня
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“Репетиция перед спектаклем… Немножко страшно там на высоте”, – подписала балерина видео.

В ролике она находится в клетке, подвешенной под потолком. Балерина исполняет различные фигуры, в том числе и садится на шпагат в клетке.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Что за бред?” – спрашивает olgamlt64.

“Ну почему так смешно смотреть на эти потуги индюка?” – написал dill0l.

Контекст:

О своих новых отношениях Волочкова рассказала в начале октября 2021 года. По словам балерины, Владимир живет вместе с ней, но они не афишировали свои отношения.

Ранее балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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