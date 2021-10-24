 

Нардепов, нарушающих регламент Рады, нужно наказывать “рублем” – Корниенко

24.10.2021, 19:36, Новости дня
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“Мы изменения в регламент, конечно, будем предлагать. Не уверен, что сразу будем предлагать ответственность, потому что там у нас много исследований было, как лучше парламенту работать. Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать… Как минимум нужно ввести ответственность за несоблюдение регламента, чтобы депутаты начали штрафы платить”, – сказал он.

Корниенко подчеркнул, что опыт показал – “наказание рублем работает”.

Контекст:

В начале 2020 года в Украине вступил в силу закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов. Он ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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