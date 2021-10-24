 

Китай запустил в космос спутник для уборки мусора

24.10.2021, 19:36, Новости дня
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Спутник был запущен в 4.27 (по киевскому времени) ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту.

Shijian-21 будет использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора.

ВИДЕОВидео: China Space Exploration / YouTube
Контекст:

Космический мусор – это объекты, созданные человеком, которые находятся на околоземной орбите, но не выполняют полезных функций. К ним относят неработающие спутники, последние ступени ракет-носителей и фрагменты, которые образовались в результате взрывов и столкновений в космосе.

По состоянию на февраль 2020 года общий вес всех объектов на околоземных орбитах превышал 8,8 тыс. тонн. Предполагаемое число объектов от 1 до 10 см – около 900 тыс., а количество частиц от 1 мм до 1 см – около 128 млн.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, странами, которые сгенерировали наибольшее количество космического мусора, являются: Россия/СССР (5163 объекта); США (4897 объектов) и Китай (3717 объектов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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