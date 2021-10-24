Шевелюра во все стороны: как избавиться от эффекта наэлектризованных волос в холодное время года

На первый взгляд может показаться, что физика не имеет ничего общего с красотой или уходом за волосами. Но в основном в холодное время года происходит так называемый процесс электризации, из-за которого кажется, что прическа “живет своей жизнью”. Предлагаем вам простые советы, которые позволят моментально избавиться от электризации волос в холода.

Не забывайте про уход за волосами

Не забывайте про увлажнение, потому что вероятность возникновения электризации уменьшается, когда структура волос напитана полезными веществами. Помогает маска с маслом жожоба или кокосовым маслом, делать которую можно один раз в неделю. Кроме того, старайтесь мыть волосы не чаще 2-3 раз в неделю теплой водой.

Следите за качеством одежды

Волосы наэлектризованы, когда они соприкасаются с различными предметами одежды, состоящими из синтетических материалов, или из-за сухого воздуха. По сути, статическое электричество не усугубляет состояние волос, а создает эстетическую проблему.

Полиэстер и нейлон, которые часто используются при производстве одежды, способствуют электризации волос. Поэтому старайтесь выбирать свитера, блузки, шарфы или шапки из хлопка.

Выбирайте правильные расчески и фен

Еще одна причина, которая может привести к такому эффекту, – агрессивное расчесывание, особенно если вы используете пластиковую щетку. Поэтому, чтобы избежать образования статического электричества на волосах, убедитесь, что щетка имеет натуральную щетину и подходит для вашего типа волос.

Кроме того, можно использовать фены с керамическим покрытием, которое обеспечивает оптимальное распределение температуры по всей поверхности волос, не повреждая их. Большим преимуществом такого прибора является то, что происходит выделение отрицательно заряженных ионов, которые создают антистатический эффект.

Используйте специальные салфетки

Это быстрый способ сделать волосы шелковистыми и аккуратными. Кроме того, антистатическими салфетками легко пользоваться, просто слегка протерев волосы от корней до кончиков.