Виктория Бэкхем знает, что носить. Лучшие цвета, по мнению знаменитости

Согласитесь, что Виктория Бэкхем всегда в курсе, когда дело касается тенденций. На прошлой неделе она продемонстрировала подборку потрясающих нарядов, которые указывают на то, что она выбирает смелые и насыщенные оттенки. Как всегда в ее образах гламур, шик. Соответственно, видно, что у певицы безупречный вкус, она любит выделяться из толпы и выглядеть модно и стильно. В данной статье мы как раз и рассмотрим несколько ее образов, на которые стоит обратить внимание и повторить.

Ярко-красное приталенное платье

Приталенное платье на одно плечо – это шикарный выбор на 2022 год. Просто убедитесь, что оно такое же яркое, как версия от Виктории Бэкхем. Добавьте минимум аксессуаров – фирменные огромные солнцезащитные очки, туфли соответствующего цвета и черную сумочку, и ваш образ будет просто безупречен.

Яркий наряд (главное фото)

Красный джемпер в паре с желтыми брюками и зеленой сумкой. Возможно, этот наряд и в стиле Lego, но это не делает его менее шикарным. Ведь цветовая комбинация – лучший вариант на каждый день.

Зеленое платье

Многим любительницам моды нравится этот цвет. Помимо этого стиль наряда напоминает о культовом зеленом платье в “Искуплении”, которое носила Кира Найтли. Хотя этот оттенок был мегапопулярным в 2021 году, будьте готовы к тому, что он останется в тренде и в 2022 году.