Мнение: Подкаст «Скажи пенис» – на Эхе Москвы

«Есть у нас такая установка – что все, о чем я говорю – это про анальный секс» (с)

Фоном у меня на кухне бормочет нынче «Эхо Москвы» (от Бовта надо отдыхать), и я особо не прислушиваюсь. Ну вот объявили какую-то передачу про «сексуальное просвещение» – и это тоже меня не слишком возбудило, уж сколько мы таких передач наслушались. И поначалу все пошло, казалось, по накатанной – молодой женский голос бойко понес пургу про «сексуальное просвещение – это лучше назвать сексуальным образованием», «мы не знаем своего тела», «секс это не главное», и так далее – в общем, девушка, которую на этот раз позвали в студию, преподает каким-то старшеклассникам, видимо, факультативно, что-то в рамках почившей в бозе «Этики и психологии семейной жизни»… «Коллега», – подумал я, мысленно зевая (в студенческие годы я тоже периодически подрабатывал внештатным преподавателем этой самой «этики и психологии», обычно упирая на то, что у выросших девочек бывают менструации и им это тяжело; девятиклассники, особенно мальчики, бывали немало впечатлены, многие не верили).

Но дальше пошло круче и круче! Кончилось тем, что я даже бросил обедать и побежал к компу включать прямую видео-трансляцию с «Эха» – захотелось посмотреть, кто ж это такой/такая вещает! А закручиваться всё начало с того момента, как ведущий лукаво спросил ораторшу – «вы сейчас сказали «я поехал», «я выступил» – поясните слушателям, почему вы говорите о себе в мужском роде». Блин – а я ведь этот мужской род даже пропустил мимо ушей – настолько не ждал никаких подвохов!

Ну а дальше пошел настоящий жар: девица (я же слышал по голосу!) начала невозмутимо объяснять, что, дескать, конкретно в данный момент они считают себя «небинарной персоной», и поэтому в ее обозначении себя на первом месте сейчас «он», на втором – «они», и лишь на третьем – «она»; но – обнадежила она самых упертых консерваторов – так бывает не всегда, и иногда оно даже начинает ощущать себя более комфортно «в феминной сущности» – но, конечно, редко… И далее – про свободу, про то, что каждый сам выбирает себе гендер, как это прекрасно и т.д.

Ведущий интересуется – часто ли собеседницо встречается с агрессией в свой адрес от аудитории, особенно родительской? Девица (я все-таки воспринимаю ее так – по голосу, а потом и по внешности) отвечает опять же с завидным спокойствием – да, бывает часто, но я типа умею справляться… и т.д.

Ну что сказать – забойный эксперимент! «Небинарная персона» дает детям и их родителям «уроки сексуального просвещения». «Я, – говорит наш секс-просветительница по имени, я посмотрел, Крис (бывшая Кристина) Покрыват, – обычно прихожу на уроки даже без реквизита, идя на поводу у нашего боящегося всяких анатомических репрезентаций общества». Под «реквизитом» милая девушка понимает «плющевые вульвы и пенисы».

Крис Покрыват (тьфу, нет! Покрытан!) недавно приехали из Ростова (я посмотрел, как они называются в интернете). У них есть Инстаграм, и вот их самоаттестация: «Гуманистический квир-френдли психолог, пост-инклюзивный секс-педагог, ведущий подкаста «Скажи: пенис». Неконформный нарративный практик в студенчестве».

Последнее, кстати, мне особенно близко – я тоже, чую, был неконформным нарративным практиком в студенчестве, да и, честно говоря, остаюсь им по сей день (а иначе зачем бы я вел блог?)

Посмотрел ее на видео: да, девушка довольно милая, хотя и красавицей/красавцем ее/их не назовешь. Вопрос, нужны ли такие секс-просветители? На мой взгляд – вполне, а почему нет? В конце концов, не она создала этот «движ», на Западе он сейчас сметает вообще всё, и у нас будет все то же самое, хотим мы того или нет. Не зря все эти мамаши из Ростова, вдоволь прооравшись, потом все равно идут и покорно записываются к ней/им на «20-часовой курс современного секса» (вот эта путаница с местоимениями – да, раздражает!)

Другое дело, конечно, что все эти «свободы» типа «выбирать себе пол» проистекают не от хорошей жизни, а от того, что люди массы становятся все менее нужными в современных постцивилизациях, и их гнетет сознание, что им глобально НЕЧЕГО делать. Отсюда и вот такие странные идеи – «Пол, что ли, сменить?» Пол сменить можно – беда в том, что и в другом поле (полу) делать будет точно так же нечего. Невротику от себя не убежать – хотя он все время пытается это сделать, то при помощи переездов, то при помощи операций.

Как это хорошо у Морозова (юзер ms1970) – люди все больше превращаются в детали, а потом еще и забывают, от каких механизмов; но самое страшное даже не это – и даже не то, что таких механизмов, возможно, уже век или два как не существует; еще хуже то, что и как детали мы, скорее всего, уже порченые, бракованные; матрица, которая нас штампует – штампует с накопленным дефектом.

Так что злиться на девушку бесполезно: она не виновата в своем уродстве, да и никто не виноват. Ее миссия вполне гуманна – объяснять бракованным деталям от несуществующих механизмов, что мир только таков, каков он, и этим как раз прекрасен.