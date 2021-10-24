Мнение: О страшном диагнозе

Таким тусклым и промозглым октябрьским деньком, с которым не примиряет даже то, что он – выходной, особенно хочется тёплого и светлого. Но… почему-то жизнь неумолима.

Вот, приятель рассказал.

Он пришёл домой и застал благоверную в состоянии «сейчас расплачусь, а потом спущу все #деньги». Её любимый iPad лежал рядом и даже не треснул. Пришлось вытягивать информацию методом ласковых вопросов.

И выяснилось вот что.

Женщина незаметно для себя увлеклась одной сетевой игрой. Квестом. Там сложилось своё комьюнити – пользователи обмениваются сообщениями, помогают друг другу в разных заданиях, меняются «найденными» предметами и все вместе отращивают себе карму и набирают очки. Естественно – все же люди – возникают свои симпатии и антипатии: по манере игры характер человека становится видно довольно быстро. Кто-то чересчур осторожен и трусоват, а кто-то – куражист и весел. Кто-то жадничает, кто-то наоборот. Кто-то предпочитает не думать наперёд, а кому-то и Сунь Цзы стал бы аплодировать.

Попутно там и просто общение идёт. Когда по игре, а когда и не только. В нём люди тоже раскрываются. И вот…

Среди всей этой тусовки возникла Она. Особенная. Она проявляла себя правильным игроком, она хорошо шутила (особенно по поводу корок, которые могут отмачивать дети), она не жадничала. А потом вдруг пропала на несколько дней. Но вернулась.

— Привет! Где ты была?! Тут без тебя было две классных задачи!

— Оу… сорри, но я с этими процедурами, еле шевелилась.

— Какие ещё процедуры?

Оказалось, химия. Не первая. Рак, с которым человек бьётся уже чёрт-те сколько времени, а iPad – это не самый плохой вариант отвлечься, когда лежишь под капельницей и ещё есть какие-то силы…

Хорошая взрослая женщина – дети, муж, сёстры, родители, друзья. И – ужасный #диагноз, плохой #прогноз, никого не хочется видеть, главное же – не хочется, чтобы тебя видели такой… А по ту сторону экрана лишь прикольные аватарки и забавные ники. С ними можно «болтать» о пустяках без подтекста, который неизбежно возникает при живом общении в такой ситуации. Можно поделиться секретом. Можно переживать по поводу того, что не поддерживаешь френдов в каком-то дурацком виртуальном задании. Можно не иметь сил встать, но всё равно заставлять себя тыкать пальцем в экран планшета, потому что там ждут от тебя весточки и какого-то талисмана для прохода уровня. И хотя бы в такие моменты не чувствовать этой убийственной жалости ни к себе, ни к близким.

Можно ли подружиться с набором символов и смешным ником? Это ведь даже не страница в соцсети, не фото и не лайки, но… Оказывается можно всё.

Так вот, когда приятель застал свою благоверную готовой расплакаться, Её не было на связи уже две недели. Наверное всё… И чувствовать это было невыносимо больно. Словно ушёл кто-то близкий, а не строки в чате, аватарка и ник.

Но тут, как в дешёвых мелодрамах, осторожно тренькнул iPad. Она вернулась! И посыпались сообщения в чат. Да, было очень плохо, но теперь лучше. Да прогноз, улучшился. Да, и вес начал расти. Да, она обязательно выберется. И да, Она сама удивлена, как сильно её поддерживали пожелания и подбадривания от забавных аватарок и смешных ников… ©

Такая вот #история про #отношения, которую захотелось вспомнить и заново обсудить…

Уже не удивляет, что партнёр по сетевой игре или френд в социальной сети, которых и не видел-то ни разу, могут быть намного ближе, чем сосед по подъезду, с которым ритуально здороваешься при встрече. И что эмоциональная связь с «виртуальными» персонажами может быть намного более прочной, чем с реальными людьми. И что все эти сетевые переживания, эмоции, слёзы, радость – всё искреннее, настоящее.

И все они – замена как бы «подлинной» реальности, как правило серой и скупой на живые эмоции.

Хотя, с другой стороны, что в таком случае – реальная жизнь, особенно сейчас, когда ковидные локдауны, «дистанционка» и прочие временные обстоятельства запирают наглухо в четырёх стенах?

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