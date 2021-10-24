Мнение: В больницы по QR-коду

Согласно опубликованному постановлению правительства РФ, в медицинские учреждения, если у вас нет медицинской срочности, будут пускать по QR-коду или справке о противопоказаниях.

Также ограничивается посещение музеев и театров.

1. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года»

Решения Правительства:

1. Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё (далее – организации), определить режим работы данных организаций в нерабочие дни, установленные в соответствии с пунктами 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года», обеспечив:

сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции;

приём (госпитализацию) граждан для оказания им медицинской помощи в экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), а также граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения, в том числе для получения высокотехнологичной медицинской помощи, включённой и не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования;

допуск в организации совершеннолетних граждан и работников только при предъявлении двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, а для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до входа в организацию (за исключением граждан, нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также лиц с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё);

допуск в организации военнослужащих и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) при предъявлении ими медицинского документа по форме, утверждённой соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесённое заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введённой вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность;

оказание медицинской помощи детям в установленном порядке;

проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём проведения ПЦР-исследования;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней.

3. Федеральным учреждениям культуры (театрам и музеям) обеспечить:

функционирование для совершеннолетних посетителей в соответствии с установленным режимом работы при условии одновременного присутствия в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия при наличии у посетителей двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, а для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения театра или музея;

допуск в федеральные учреждения культуры (театры и музеи) военнослужащих и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) при предъявлении ими медицинского документа по форме, утверждённой соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесённое заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введённой вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность;

для лиц, не имеющих документов, указанных выше, возврат средств за ранее купленные билеты;

посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, учреждений культуры (театров и музеев) при наличии средств индивидуальной защиты (масок и/или респираторов);

широкое информирование граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет об особенностях работы в нерабочие дни и правилах допуска в учреждения;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включая усиление контроля за использованием посетителями средств индивидуальной

защиты.

http://government.ru/news/43632/ – цинк

Иронично, но на фоне ужесточения антикоронавирусных мер, начался рост числа заказов авиабилетов и бронирований мест в российских отелях.

– Основной спрос путешественников приходится на отели Сочи и Красной Поляны. Рост продаж наблюдают в офисах Центрального региона. В среднем, количество бронирований выросло на 25 процентов, что привело к дефициту номеров определенного типа в некоторых объектах размещения на нерабочие дни ноября. Помимо прочего, туристов предупредили, что гостиницы и санатории региона начали поднимать цены,- пишет издание со ссылкой на данные специализированного портала TourDom.ru

https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/spros-na-putevki-v-sochi-na-noyabrskie-vykhodnye-vyros-v-dva-raza – цинк

Что надо делать, когда власти пытаются ограничить распространение заболевания? Правильно, покупать билет на самолет и лететь отдыхать в Сочи. Или в Крым.

Россиянам следует сходить в пункт вакцинации и поставить прививку от коронавируса вместо того, чтобы ехать в Крым на ноябрьских праздниках и нерабочей неделе.

С таким предложением выступил профессор, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

Вот так и живем.

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