 

Мнение: Коммерция и политика

24.10.2021, 19:18, Разное
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Газпром пригрозил отключить Молдавию от снабжения газом. Плюс предъявил цены на газ по новому соглашению, которые существенно выше цен во всех соседних странах.

Нюанс в том, что большая часть долгов Молдавии — это долги Приднестровья. Перед Кишиневом стоит сложная проблема: признать долги — платить по ним. Не признавать — это уже политика, дескать, Приднестровье не наше. Это примерно как если Газпром будет счета за потребленный Крымом и Донбассом газ направлять в Киев — вы там говорите, что это ваше? Платите.

Коммерция здесь густо замешана на политике, в особенности в связи с избранием президента и парламента, скажем так, не прокремлевской ориентации. Конфликт с Газпромом (фактически с Кремлем) — не локальный, он прямо увязан с шантажом и давлением на ЕС по поводу запуска Северного потока-2. Молдавия, кстати — ассоциированный член ЕС. То есть, еще не ЕС, но уже и не просто кто-то. А потому Европе придется как-то реагировать.

На фоне острого энергокризиса, который во многом носит, конечно, проектный характер и связан с грубейшими просчетами самих европейцев, Кремль действует по правилу «Правил больше нет». На коротком отрезке, возможно, это даст результат. Но уже в средне- и тем более долгосрочной перспективе европейцы сделают все, чтобы отыграть ситуацию назад, причем по возможности навсегда.

Но Кремль — не из тех, кто думает вперед. Тут бы месяц-два продержаться и урвать что-то прямо сейчас. Потом будем думать снова.

Источник: Эль Мюрид



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