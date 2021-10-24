«Интимный диалог»

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета длилась пять часов вместо запланированных двух. Почему?



Владимир Путин и Нафтали Беннет (второй слева) во время встречи в Сочи. Фото: РИА Новости

22 октября в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи президент Владимир Путин принял израильского премьера Нафтали Беннета. Это была первая встреча двух лидеров лицом к лицу с момента вступления Беннета в должность весной 2021 года — до этого они только дважды разговаривали по телефону.

Ранее Путин регулярно общался с предшественником Беннета, Биньямином Нетаньяху, при котором между странами установились особые отношения. В данный момент тот возглавляет парламентскую оппозицию.

Нафтали Беннета в Сочи сопровождал министр строительства Зеэв Элькин, который в правительстве Израиля традиционно отвечает за российское направление и который участвовал в большинстве закрытых встреч израильских лидеров с Путиным в последние годы. На них он заодно выступает в качестве переводчика.

Включение Элькина в состав израильской делегации имеет еще и символическое значение, подчеркивая преемственность израильской политики в отношении России, несмотря на смену власти.

Информированный источник сказал израильскому изданию «Ха-Арец», что основная цель поездки — «установить тесные отношения между Беннетом и Путиным и показать, что смена правительства в Израиле не нанесла никакого ущерба связям и сотрудничеству между странами».

Фото: РИА Новости

Особое внимание, которое Путин уделил Беннету и Элькину, в Израиле истолковали как серьезность намерений российского президента и желание установить личные отношения с новым израильским премьером на будущее.

Встреча совпала с 30-летием восстановления дипломатических отношений между двумя странами, о чем не преминули вспомнить оба лидера, стоя перед камерами. Как водится на подобных встречах, оба отметили «уникальные отношения» между странами и вспомнили о миллионе русскоязычных израильтян, «послов», которые говорят на русском языке» и внесли огромный вклад в развитие Израиля.

После протокольной части с фотосессией начался уже более откровенный разговор за закрытыми дверями. Он растянулся на пять часов вместо запланированных двух, из-за чего израильская делегация перенесла свой вылет более чем на сутки — на вечер субботы.

Нафтали Беннет — первый религиозный премьер-министр Израиля, и он не стал бы лететь домой в шабат, потому что это противоречит традиции.

«Встреча была теплой и положительной», — прокомментировал ее Беннет. По его словам, она была «особенно глубокой».

«Как человек, который посещал эти встречи более десяти лет, я могу засвидетельствовать, что это была одна из самых теплых встреч на моей памяти. Диалог между президентом Путиным и премьер-министром Беннетом также был очень интимным», — добавил Элькин.

После переговоров Путин провел израильским гостям экскурсию по резиденции, отметив, что редко приглашает сюда, к себе домой, других лидеров. Затем президент угостил их виски из личного бара.

Создать такую доверительную атмосферу было важно, потому что обсуждался целый спектр непростых вопросов: израильские опасения по поводу разворачивания Ираном в Сирии военной инфраструктуры, иранская ядерная программа и возможность превращения Ирана в пороговое ядерное государство, более эффективная координация действий в Сирии на фоне ликвидации у израильской границы координатора проиранских боевиков и бывшего сирийского парламентария Мадхата Салаха, а также признание Израилем российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для восстановления туризма.

Фото: РИА Новости

Министр Элькин отметил, что оба лидера проявили заинтересованность «в сохранении координации, которая существует сегодня по сирийскому вопросу». Тем самым он дал понять, что в этом вопросе нет принципиальных изменений — координация действий продолжится, а Израиль сможет продолжать беспрепятственно действовать против иранских и проиранских целей в Сирии.

Элькин скупо упомянул, не вдаваясь в подробности, что Путин и Беннет обсудили способы затормозить развитие иранской ядерной программы.

В Израиле надеялись убедить российского президента помочь в этом вопросе, но насколько это удалось, пока неясно.

Основным итогом переговоров стала договоренность о создании двух рабочих групп. Первая займется детальной проработкой возможности въезда в Израиль российских туристов. С 1 ноября Еврейское государство после продолжительного перерыва открывает свои ворота для привитых туристов из ряда стран, но России нет в этом списке из-за того, что ВОЗ — и как следствие Израиль — пока не признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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Рабочая группа займется поиском временного решения на промежуточный период до ожидаемого утверждения вакцины Всемирной организацией здравоохранения примерно через два месяца.

Ситуацию усложняет обострившаяся эпидемиологическая обстановка в России, а также появление в Израиле подвида штамма «дельта» AY.4.2, которое насторожило экспертов минздрава.

Вторая рабочая группа станет каналом обмена информацией между двумя странами по вопросу борьбы с эпидемией коронавируса.

Роман Янушевский,

специально для «Новой»

Тель-Авив

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