 

Стало известно, как часто на раннюю Землю падали большие астероиды

24.10.2021, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принято считать, что на ранних этапах эволюции Землю усиленно бомбардировали астероиды и метеориты. Но как часто падали на ее поверхность крупные тела вроде того, что убило динозавров?

В Гарвардском университете провели исследование и установили, что такие катастрофические события происходили со средней периодичностью в 15 миллионов лет. То есть не так уж и часто, как нам порой пытаются рассказать.

Впрочем, мифы о постоянно падающих с неба камнях распространяют вовсе не представители академической науки. Они-то, наоборот, полагали, что падение крупных астероидов происходили еще реже. Отметим также, что каждая такая катастрофа приводила к целой цепочке событий, например, землетрясений, извержений вулканов и пр. В результате резко менялась температура и состав атмосферы, что ограничивало развитие живых организмов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / SAIC выпустит на рынок новый кроссовер Roewe Whale в сентябре

14.02 / Мнения: РФ пора заняться малыми странами Европы

04.06 / В Германии эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомб времен Второй мировой

04.09 / Афганские власти предложили раздельное обучение в университетах

06.07 / Публицистка – американские врачи не имеют права убеждать мальчика, что он — мальчик

07.03 / Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»

09.10 / Рогозин рассказал, как проходят съемки на МКС

21.12 / Продажи автомобилей Volkswagen в РФ в ноябре увеличились на 11%

30.12 / El País – Испания дала Британии 72 часа на то, чтобы договориться и избежать «жёсткого» брексита для Гибралтара

27.01 / Компания Valve создает технологию трансляции прямо в мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика