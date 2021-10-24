Стало известно, как часто на раннюю Землю падали большие астероиды

Принято считать, что на ранних этапах эволюции Землю усиленно бомбардировали астероиды и метеориты. Но как часто падали на ее поверхность крупные тела вроде того, что убило динозавров?

В Гарвардском университете провели исследование и установили, что такие катастрофические события происходили со средней периодичностью в 15 миллионов лет. То есть не так уж и часто, как нам порой пытаются рассказать.

Впрочем, мифы о постоянно падающих с неба камнях распространяют вовсе не представители академической науки. Они-то, наоборот, полагали, что падение крупных астероидов происходили еще реже. Отметим также, что каждая такая катастрофа приводила к целой цепочке событий, например, землетрясений, извержений вулканов и пр. В результате резко менялась температура и состав атмосферы, что ограничивало развитие живых организмов.