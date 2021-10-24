Микропластик обнаружили в крови коров и свиней

Ученые из Нидерландов впервые за всю историю обнаружили микропластик в крови домашних животных. Речь идет о коровах и свиньях, которые являются основным источником молока и мяса, потребляемого человечеством. Итак, в наших организмах он также уже есть или скоро появится.

Представители науки утверждают, что это открытие дает весьма тревожный сигнал. К сожалению, теория о том, что полимерные материалы легко перемещаются по всей пищевой цепочке, становясь частью наших организмов, нашла свое очередное подтверждение.

Отметим также, что источником для микропластика являются не только выброшенные на свалки пластмассовые изделия вроде одноразовой посуды и бутылок. Эти вещества попадают в сточную воду из стиральных машин, в которые мы постоянно закидываем одежду из синтетических тканей.