Мнение: Письмо: “Был абсолютно влюблен”

Про “домашнее насилие” письмо.

Тема с домашним насилием довольно проста, если вы – в красном поле.

То есть если вы вели себя нормально, не начинали драку, не громили все, не угрожали, а против вас применили насилие, насильник – в черном поле.

Вам нужно подать на развод, если это ваш супруг. И в случае развода, и в том случае, если виновный уговорит вас дать ему шанс, в любом случае вы получите компенсацию от него и со стороны поля.

Да, тема домашнего насилия всегда болезненна, но если это насилие, а не драка, конфликт прост. Насильник виновен, право на стороне пострадавшей. Поле – на той же стороне, что и право.

Другое дело, если это не насилие, а драка. Драка – это обоюдная агрессия.

Возможно, вам кажется, что ваша агрессия была ответной, была способом защиты, но вопрос с виновником в случае драки выглядит уже не так просто. Обычно драка начинается с оскорблений, потом с попыток оттолкнуть друг друга, а потом начинаются удары руками и ногами. Общественность всегда на стороне женщин, поскольку силы не равны, мужчина и правда в драке с женщиной всегда виноват больше, однако рисуют картину насилия обычно так: слабая покорная женщина пытается что-то возразить свирепому господину и тот начинает ее избивать.

В реальности в большинстве случаев все выглядит совсем не так. Женщина не то что не покорна, а сама – такой же свирепый господин как и ее обозленный партнер.

Вот автор в письме ниже пишет, что видела границы, но не могла в них оставаться. На самом деле не видела и не видит. Найдите это в тексте письма.

um_kami

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Очень надеюсь, что удача улыбнется мне и мое письмо подойдет для разбора. От этого, возможно, зависит моя судьба и моего сына.

Мне 25 лет, читаю Ваш блог с 2018 года, получаю PhD, работаю дистанционно, замужем, родила летом этого года сыночка.

Пишу вам от страха не справиться, выйти за границы так далеко, что до конца жизни буду жалеть о содеянном.

Мои выходы из границ (выходы из границ вижу отчетливо, не знаю, что мешает мне в них остаться) уже и без того попортили мне жизнь.

Благодаря блогу я повысила свою ОЗ, прокачала имидж, работу, частые командировки за границу, спорт, ПП и т.д. Меня стали звать на свидания, предлагать отношения мужчины с ОЗ намного выше. За одного из них вышла замуж прошлым летом.

Он был абсолютно влюблен в меня, прилетал в другую страну, когда я там стажировалась, предложил работать у себя, поддерживал после аварии и смерти дедушки. После аварии он как-то плавно начал жить у меня, так как я никуда не выходила, он покупал все необходимое. Благодарна ему за это безумно. Если бы не мои неадекватные действия тогда, мы, может быть, жили душа в душу, любя друг друга.

Он бесил меня в каких-то бытовых вопросах, в неопределенности, мы не сработались, меня напрягало все. Недостаточно этого, недостаточно того. Сейчас только понимаю, какая дикость. Я устраивала скандалы и сцены. Меня бесило, что человек уже может встать с плохим настроением. Что еле просыпается к 2 часам дня. И как-то в какой-то ссоре я дала ему пощечину. Потом еще раз – в другой ссоре и тогда он дал мне сдачи. Но так сильно, что я была в шоке. Я не знаю, повлияло бы это на то, поднимал бы он в будущем руку или нет. Но из-за того, что я не умею держаться в границах, а еще включаю «волчок он недолюбленный» и спасателя, то почему-то все 2 года я считала, что сама виновата в том, что так происходит. Какая же это стыдоба, меня бьют (по голове, по ногам), а я еще унижалась и звонила ему, когда он куда-то уходил после этого. Как вспомню, тошно от своего поведения. Что за опилки были в голове у меня? А еще помимо этого, я выпрашивала свадьбу. Я сейчас пишу это и думаю, что это за стыдобище ужасное. Не могу поверить, что это все я творила.

(Она потому и прощала его, что сама все начинала. Из-за этого люди годами находятся в насильственных отношениях, что косяки с обеих сторон. Но обратите внимание, автор считает себя виноватой, но и злится на себя за то, что так считает. Так всегда было. Она то звонила ему после драк и унижалась, то ненавидела себя за унижения и хотела взять реванш, поэтому снова развязывала драки. Так и нарастал снежный ком)

Тем не менее, в первый же раз, когда он поднял руку, я позвонила его маме. Зачем и почему, я не знаю. Думала, она на него повлияет и я буду королевой, перед которой рассыпаются в извинениях. Конечно, в первый раз слезы и просьбы и мольбы о прощении. Якобы простила. Мне хочется помыться от такого поведения.

Дальше мы поженились, я забеременела. Наши ссоры и трехэтажные обоюдные маты были слышны всем. Я быстро просекла, что его мама и он верят в магию черную и типа проклинала его и всю его родню в очередной ссоре, а он бил. В итоге все сводилось к тому, что я спровоцировала его своими словами и он из-за этого выходил из себя. Я почему-то считала, что его мать мне должна и она никак не повлияла на ситуацию, раз уж он бьет меня, и жутко возненавидела ее.

(То есть она просекла, что его семья считают проклятия реальным ущербом и наносила этот ущерб регулярно. Наверное ей хотелось поставить их на колени)

Далее заявления в милицию, обещания не повторять это. И какого-то хрена снова я виновата во всем. Вообще, с моими дырявыми границами я поняла, что в таких ситуациях мне надо молчать. «Заговоришь-проиграешь» – стало моим девизом, потому что его и его мать не переспоришь, не переговоришь, останешься виноватой.

В итоге я родила. Он кидался на меня и во время беременности. С утра услышать в свой адрес трехэтажный мат по любому поводу – это как традиция. Материть меня при всех – при людях в самолете, поезде, уже почти перед родными, перед помощницей по дому – пожалуйста.

(Она считает, что ссоры вспыхивают, но на самом деле одна большая ссора не прекращалась. Как она не могла ему простить побоев, так он не мог простить ей оскорблений и проклятий. Оба ненавидели друг друга, но оставались вместе в надежде, что второй начнет вести себя лучше)

При этом мы все еще живем в квартире моих родителей в центре города, я работаю на 3 работах дистанционно, свои затраты покрываю сама, с помощницей по дому договоренности были – 30% плачу я, 70 – он, ребенка затраты если попрошу восстановить – восстанавливает, но учитывая факт, что до 2 лет ему все купили мои родители (такие традиции) и много подарков от его родных. То есть, я не завишу финансово от него.

(Может быть если бы зависела материально, относилась к нему лучше. А так у нее в любой ссоре ощущение, что он ей не нужен и она дает волю своей агрессии)

И вот на протяжении этого года я звонила его маме с жалобами, в какой-то момент перешла на крик с ней. Орала, что есть мочи от обиды и злости.

Он тоже звонил моей маме, материл меня ей в трубку. Вот недавно начал звонить моему папе и говорить, какая я плохая. От нас сбежала помощница, наверное, в шоке от того, что меня так каждый день матерят.

(Скорее всего помощница и автора считает неадекватной, а не только ее мужа)

И вот в один из дней после возвращения из дома от моих родителей (мы, мои родители и его родня все живем в 3 разных городах), он снова обматерил меня, вылил на меня завтрак с хлопьями, орал матом с ребенком на руках. Я сказала, чтобы он отдал мне ребенка, так как сын плакал ужасно. Он не отдавал. Тогда я сказала, что разобью его камеру, если не отдаст. В итоге, швырнула его камеру, он начал меня бить по голове, оставив ребенка на кровати. Позвонил моему отцу, сказал, что я плохая и неадекватная. Что он отбирает у меня ребенка и уходит от меня. Он всегда угрожал мне, что по закону или без отберет ребенка, докажет, что я псих больная. Я при нем же позвонила его матери и сказала, что всем разошлю скрины с ее сплетнями о супругах и родителях ее детей (про одну она говорила, что та занимается черной магией, свекра своей дочери тоже зачем-то хаяла мне), ну и самое главное, что выступлю свидетелем в одном деле против ее сыновей и они лишатся карьеры. Далее скинула ей ссылку в СМИ с их фамилиями, так как мой муж сказал ей, что я блефую и это все неправда.

(Почему-то автор свято верит в то, что может запугать мужа и его семью. Что она встанет над ними такая мощная и опасная, а они задрожат и будут просить пощады. Скорее всего подобные выходки в начале отношений положительно подкреплялись и она до сих пор уверена, что надо драться до победного конца в короне Победителя)

Он запер дверь, забрал все ключи и ушел. Мои родители сказали в срочном порядке собирать вещи и выезжать с ребенком к ним. Я собрала вещи, подруга приехала не сказав ни слова. Так как он забрал ключи, пришлось вызывать взломщика, такси и прочее мне организовали мои родные. Я выехала. Когда он понял, что меня нет, снова взломал квартиру, и писал устрашающие сообщения о том, что я выкрала его сына и мы все поплатимся.

Я заскринила все это и отправила жене его старшего брата. Вроде, они образумили его. На следующий день я подала на развод. Общение с сыном (ему 4 месяца) я не ограничиваю. Даю видеться, он приезжает по выходным. Просит прощения, приезжает с цветами и подарками. Одна из трех моих работ была связана с его компанией, сообщила, что больше не буду там работать + просьба освободить нашу квартиру. Он нашел новую и платит за нее 1/3 своей Зп. Приезжал в эти выходные. Но я уже не хочу ничего от него, ни извинений, ни подарков, ни его участия в моей жизни. А он говорит, что хочет начать все с начала. И снова навязывание мне мысли, что я лишаю его радости наблюдать то, как растет его первый ребёнок (ему 32), а сына лишаю отца. Даже пустил слезу. А мне как никогда хорошо дома у родных. Хорошо просыпаться и знать, что тебя не обматерят, не унизят. Помогут с ребенком.

(Автор считает, что слезы мужа – это доказательства того, что в конфликте она была права. Так думают многие жертвы насилия, когда у них просят прощения. Но просьбы о прощении – это всего лишь страх потери. Вести себя в конфликтах муж будет точно так же, и автор будет точно так же вести себя в конфликтах. Тем более если ей без мужа хорошо, значит она не будет уступать ему. А муж будет уступать только в первое время)

И я не знаю, как повести себя дальше. С ним быть не хочу. В холодный пот бросает от мысли быть с ним. Но как повести себя максимально в границах, чтобы опять не остаться виноватой. :К слову, его мама сказала моей, что я ее проклинала и получила от него заслуженно)) Это к тому, что в их семью не хочу. Если бы не сын, завершила вообще любые коммуникации с мужем(почти бывшим).

(Непонятно, чего хочет узнать у меня автор. Надо ли сходиться с мужем? Конечно нет. Надо ли стараться с ним цивилизованно и дружелюбно общаться? Конечно да. Есть ли у нее хвосты в поле? Да, и самые большие связаны с семьей мужа и его матерью. Нужно осознать, что она была не права и в идеале попросить у матери прощения, но от всех уговоров жить вместе отказаться. Главное в ситуации автора не кормить кровью свою корону, не наслаждаться раскаянием мужа. Мужчины поднимающие руку на женщин всегда раскаиваются, всегда жалеют, тем более если они теряют ребенка в результате этого. Они всегда хотят это вернуть, но в большинстве случаев не смогут вести себя иначе, тем более что автор однозначно будет вести себя так же или хуже. Поэтому в ее интересах снять с мужа вину, но договориться с ним на раздельное проживание и дружбу. Можно предложить год пожить отдельно, а дальше вернуться к этому вопросу. Нужно говорить твердо, не кокетничая, чтобы не давать повод для уговоров. За год муж найдет себе другую женщину скорее всего)