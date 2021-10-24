Мнение: Чрезмерное разрастание, локдаун в Москве и кризис гипермаркетов

1. Вышел новый выпуск Клуба Зелёной Свиньи. Мы с Кримсоном обсуждаем опасности чрезмерного разрастания Москвы и речь Путина на клубе «Валдай» — про культуру отмены на Западе и про исчерпание существующей модели капитализма. Фрагмент из видео я прикрепил к посту. Полное видео лежит на «Спонсоре»:

https://sponsr.ru/greenpig

2. В Москве и в Петербурге с середины следующей недели вводится новый антиковидный локдаун, на неделю, примерно до 7 ноября. Будут закрыт доступ в заведения сферы услуг, общепита и развлечений, в школах и детсадах каникулы, отменены массовые мероприятия, приостановлен бесплатный проезд по социальным картам для людей старше 60. QR-коды будут в ходу и после 7 ноября:

https://lenta.ru/news/2021/10/21/newmeri/

Нерабочие дни и локдауны фактически вводятся по всей России, в разных регионах. И скорее всего, ограничения будут продлены, потому что одной недели явно недостаточно, чтобы заглушить текущую волну заболеваемости коронавирусом.

Весной-летом 2020 года подобные меры сработали. Тогда Россия и вправду была в числе наименее поражённых ковидом крупных государств. После появления вакцины и власти, и граждане сильно расслабились. Прошлой осенью и зимою локдауны не вводились, народ маски почти не носил, результат мы видим в отчётах медиков. С другой стороны, удалось спасти экономику и снизить риски от потери здоровья из-за постоянного пребывания людей дома.

Массовая вакцинация год назад ещё не была доступна, производство вакцин только разворачивалось. Той второй волны заболеваемости и смертности от ковида избежать было навряд ли возможно, хотя, вероятно, можно было бы несколько снизить её масштаб.

Другое дело нынешняя волна. С весны широко доступна вакцинация, однако за 8 месяцев провакцинировались лишь 36% россиян вместо минимально необходимых 60-70%. Если бы время не было упущено, то нынешней ситуации с гибелью от ковида по 1000 человек в день можно было бы избежать, и жёсткие локдауны бы не потребовались.

3. Гипермаркеты в России страдают. Удалёнка, доставка и возросшее число магазинов в формате «у дома» делают своё дело:

https://lenta.ru/news/2021/10/13/hyper/

Сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров России по итогам первой половины 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтингового агентства Infoline.

Выручка «Ашана» сократилась на 17,3 процента, до 99,1 миллиарда рублей, выручка Metro осталась на уровне в 96,1 миллиарда рублей. Гипермаркеты уступили свои 9-е и 10-е места рейтинга онлайн-ретейлеру Ozon (141,9 миллиарда рублей) и сети дискаунтеров «Светофор» (120,5 миллиарда рублей).

Таким образом, очевидно, что россияне разочаровались в гипермаркетах. Клиенты теряют интерес к большим магазинам, потому что для закупки требуется много времени и большая сумма денег, считает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова. Учитывая снижение доходов граждан, им удобнее разбивать траты на всю неделю, а не расходовать все средства сразу. Гендиректор Infoline Иван Федяков считает, что гипермаркетам необходимо заполнять площади кафе и ресторанами, а также больше сосредоточиться на доставке онлайн-заказов.

Кроме того, на снижение популярности гипермаркетов в некоторых регионах повлияли ковидные ограничения на посещение торговых центров — основного места расположения гипермаркетов, считает аналитик Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егор Макеев. В случае закрытия гипермаркетов в торговых центрах их могут заменить магазины мебели и электроники, показывающие положительную динамику.

В конце августа сообщалось, что «Ашан» закрыл в России 17 супермаркетов за первые полгода.

Про падение доходов эксперт явно преувеличила — зарплаты и пенсии в стране продолжают расти, а стабильный уровень располагаемых доходов (после обязательных трат) вовсе не означает падения уровня жизни.

Скорее, дело в том, что россияне привыкли к самой идее покупать покупки онлайн, благо сейчас это дёшево и удобно.