Ученые показали новый прибор для измерения уровня сахара

Ученые из штата Пенсильвания (США) изобрели прибор, который измеряет уровень глюкозы в поте человека без помощи ферментов. Это датчик, который изготовлен из индуцированного лазером графена и сплава никеля с золотом.

Как известно, людям, болеющим диабетом, важно оперативно получать данные об уровне сахара в организме. Сейчас измерения происходят с помощью глюкометра путем прокалывания пальца и анализа крови с помощью маркеров. Это довольно неприятная процедура, и у больного не возникает особого желания делать ее часто.

Новый прибор позволяет безболезненно постоянно мониторить уровень глюкозы. При этом ее содержание в поту в 100 раз меньше, чем в крови. Однако датчик, изобретенный американскими специалистами, позволяет делать замеры с высокой точностью. Они уже протестировали его на нескольких добровольцах, и испытания прошли успешно.

Сейчас исследователи работают над областью его практического применения, в том числе для введения инсулина. Также они рассматривают возможность измерять прибором другие биомаркеры.

https://youtube.com//watch?v=23MpXrneNIM&t=34s

Источник: vevby.ru