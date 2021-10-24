 

Ученые рассказали, как астероиды повлияли на развитие молодой Земли

24.10.2021, 18:52, Разное
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В научной статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, группа ученых из Гарвардского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере сообщили, что падения небесных объектов на поверхность молодой Земли были частыми явлениями и в значительной степени повлияли на химический состав ее атмосферы.
Анализ так называемых сферул (остатки астероидов) позволил создать модель последствий столкновений с Землей. В итоге выяснилось, что падения небесных тел происходило каждые 15 миллионов лет. Согласно старым представлениям ученых, они должны были происходить в 10 раз реже.

Большое количество сферул было обнаружено в земной коре возрастом 2,4-3,5 миллиардов лет. Это значит, что на протяжении долгого периода планета подвергалась интенсивной бомбардировке большими астероидами. Модель, созданная на основе новых данных, показала, что удары небесных тел диаметром свыше 10 километров приводили к потерям кислорода из планетарной атмосферы.

Исследования американских ученых соответствуют данным геологии, согласно которым кислород в этот период оставался на низком уровне. По его завершению произошло событие, известное в научной среде, как «Кислородная катастрофа».

«Кислородная катастрофа» – глобальное изменение в химическом составе Земли, которое произошло 2,45 миллиардов лет назад. Результатом этого события стало появление свободного кислорода.

Источник: novostivl.ru



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