 

Лукашенко больше не будет ездить в Россию за кредитами

24.10.2021, 18:51, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что больше не будет ездить в Россию за кредитами. По его словам, это могло бы быть расценено, как “прогиб” и “выклянчивание денег”, но в действительности он ни у кого ничего не просит.

“Если россияне хотят дать нам кредит, пусть приезжают к нам сами. И я тут очень плотно ощущаю, что захотят, и не раз. Тут надо понимать ещё: если россияне не приедут, то найдётся кому приехать. Мы свою дружбу никому не навязываем, даже братским народам, правительствам и вот это всё. Дело добровольное. И я подчёркиваю, чтобы все услышали, что с нашей стороны никто не прогибается, никто не клянчит. Не хотите союзнических отношений – это ради Бога. Другие захотят”,  – сказал он.

Глава соседней республики также посоветовал российскому Минфину “пошевеливаться” с траншами, пока в Минске не передумали принимать актуальный кредит на действующих условиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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