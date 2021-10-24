Житель Саратова запрыгнул на машину ДПС и напал на полицейского

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24.10.2021, 18:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ отношении 20-летнего жителя Саратова, который взобрался на служебный автомобиль и напал на полицейского, возбудили уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти, сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

«В отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, в ночь на воскресенье два экипажа ДПС прибыли к одному из торговых комплексов на улице Чернышевского в Саратове, где собралась большая толпа молодых людей. Затем один них взобрался на крышу служебной машины ДПС и прыгнул на одного из инспекторов. После этого он удерживал сотрудника полиции за одежду и пытался ударить кулаком по лицу. Однако полицейским удалось справиться с нарушителем.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes напал с пистолетом на сотрудников ДПС в Москве и скрылся.



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