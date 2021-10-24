 

Стало известно о планах ЕС возобновить работу представительства в Кабуле в течение месяца

24.10.2021, 18:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕвросоюз планирует в течение месяца возобновить работу дипломатического представительства в Кабуле, информирует газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейская служба внешних связей… планирует вновь отрыть представительство в Кабуле, где будут находится её сотрудники, его также смогут использовать дипломаты стран-членов», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что окончательное решение пока не было принято из-за опасений, связанных с безопасностью.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали подтвердила изданию, что ЕС «работает над установлением минимального присутствия» в Афганистане, но окончательное решение не принято.

«На этом этапе оно будет только для Евросоюза, страны-члены могут присоединиться на свое усмотрение. Говоря о том, кто будет обеспечивать безопасность сотрудников, – здесь мы изучаем доступные варианты», – сообщила представитель.

При этом она подчеркнула, что это не будет знаком признания власти «Талибана» (запрещено в России).

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано.



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