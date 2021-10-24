Патриарх Варфоломей госпитализирован в США

Константинопольский патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, информирует греческая православная архиепископия Америки.

«Патриарх почувствовал недомогание из-за долгого путешествия и программы мероприятий по прибытии. Его доктор посоветовал ему отдохнуть, и из предосторожности он был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения», – приводит сообщение РИА «Новости».

Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую ему провели из-за дивертикулярной болезни кишечника.