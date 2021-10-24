Вас никто не спрашивает! – Личное мнение

Актриса Саша Бортич известна тем, что где-то снималась, родилась в Беларуси и крайне нелогична в своей поддержке российских оппозиционеров.

В прошедший четверг у Саши произошёл конфуз, подробностями которого она тут же и поделилась с общественностью в соцсети Инстаграм:



Фото: Соцсети

«Меня высадил водитель, причем бизнес-класса, с ребенком и в дождь».

Ужасная история, но дальше всё ещё интереснее.

«Мы сели в машину, навигатор показывал 35 минут, но таксист сказал, что мы будем ехать час. Я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал «негативить». Вдруг он завершает поездку и говорит — все, приехали, выходите, вы не будете так со мной разговаривать, вы мне нагрубили. Что за повелительный тон?»

Я часто пользуюсь такси именно бизнес-класса. В экономе мне страшно, а в лимузинах премиума — укачивает.

Обычная схема взаимодействия следующая: водитель выбегает, открывает дверь, я сажусь, он спрашивает о предпочтительных радиостанциях и температуре в салоне. Затем предлагает варианты маршрута. Мы едем. Приезжаем. Прощаемся.

То, что рассказывает Александра — нонсенс. Негативный водитель? У меня такого ни разу не было.

Тут подоспели объяснения самого водителя. С интересом их прочитала:

«Я спросил сразу пожелания по маршруту, температуре, радио. Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но, может, и дольше, так как девятибалльные пробки.

В ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, попросила включить сзади свет, что я и сделал. Через минуту спросил: «Могу ли выключить свет? Водить некомфортно, это дезориентирует». И тут началось…

Сразу человек поменялся в поведении. Мне было заявлено, что они всегда ездят со светом, потому что ребенок так засыпает. Далее разговор проходил с ее стороны в повелительном и высокомерном тоне.

Ее ребенок капризничал, она стала ему петь песенки про писю. Да-да! Распевала вполголоса: «Пися, пися, пися!» Я озадачился, и, чтобы не слушать вопли ребенка под этот хит, надел наушники».

Чо-то я так ржу, представив хит про писю. В талантливом исполнении актрисы это, наверное, вообще шедевр.

В пробке на 1905-го года великая актриса вдруг потребовала двигаться другой дорогой — ну, она же лучше знает, как нужно ехать! Водитель попытался объяснить женщине, что так они просто встрянут, но Бортич в повелительном тоне сказала, что его мнение её не волнует:

«Я пытался возразить, объяснить, что придется стоять весь Арбат, а здесь только до Садового пробка.

Все это грубо прервалось фразой: «Вас никто не спрашивает!».

И тут я потерял на секунду контроль, у меня просто вырвалось: «Все девушка, я с вами больше никуда не еду, вы уже приехали».

После небольших пререканий она стала собираться. Я сказал, чтобы не выходили, я сейчас сверну к тротуару, но они просто пулей вылетели, не забыв сильно хлопнуть дверьми»

К чему это я? Ах, да: вот так недозвёзды и ездят. Не понимая, что профессия довольно средненькой актрисы не делает их лучше водителя такси/маникюрши/парикмахера и так далее.

Хотите хорошего обслуживания? Ведите себя вежливо, уважайте людей, оказывающих вам услуги. Они не хуже вас, а чаще всего и лучше — трудятся, чтобы вам было хорошо.

Водитель, высадивший звездящую актрису, повёл себя профессионально — не стал подчиняться указаниям пассажира. В отличие от некоторых других.

А как вы относитесь к работникам сферы услуг?

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