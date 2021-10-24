В Черкассах адвокат подделывала ПЦР-тесты для выезда за границу – полиция

Противоправную схему организовала юрист одной из коммерческих структур Черкасс. Через связи в нескольких медлабораториях женщина изготовляла фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19. Подделку она предлагала украинцам, которые планировали выезд для отдыха за границу.

“Цена одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для выезда составляла 500 гривен, а для въезда на территорию Украины – 550 гривен. То есть с одного клиента правонарушительница получала около тысячи гривен”, – уточнили правоохранители.

Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе. Во время одной из таких встреч ее разоблачили.

Юристу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Полиция планирует привлечь к ответственности лиц, которые причастны к противоправной схеме.

ВИДЕОВидео: Поліція Черкащини / YouTube

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”. В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 22 октября сообщил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов.

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