 

«Почта России» откроет пункты вакцинации и прекратит обслуживать непривитых клиентов

24.10.2021, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Почта России» объявила о том, что с 25 октября прекращает обслуживание клиентов, не сделавших инъекцию как минимум одним компонентом вакцины против коронавируса. Правило затронет и тех россиян, которые получают корреспонденцию в почтовые ящики, не посещая отделения. 

Вместе с этим крупнейший почтовый оператор страны предложил своим абонентам пройти вакцинацию в своих отделениях. Там будут созданы пункты вакцинации, куда может обратиться любой желающий. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Приоритет в очереди получат абоненты, которые должны получить посылку или рекомендованное письмо. 

Вакцинировать в почтовых отделениях будут векторной вакциной российского производства «Спутник V». После прохождения полного цикла вакцинации граждане получат сертификат. Также «Почта России» введёт доступ к своим отделениям исключительно по предъявлению QR-кода. Невостребованная корреспонденция и посылки будут храниться на складах 30 дней, в случае неявки адресата их утилизируют. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / Мнение: Киев. Традиция первомая

13.08 / «С просьбой перечислить деньги» – Личное мнение

09.04 / Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер, Рената Литвинова и другие на открытии “Художественного”

01.07 / NL International отпраздновала 20-летие в Петербурге

14.12 / Владимир Пресняков-младший признался, что у него четыре сына

03.08 / Скандалы: На убийство Калмановича не хватило судей

29.04 / Эксперт Малышев о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в Москве: Народ устал

11.10 / Мнение: Открытый эфир

26.08 / Мнение: Дорога ярости в Рожаве

21.09 / Бывший жених актрисы Светланы Ходченковой начал встречаться с моделью Алесей Кафельниковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика