«Почта России» откроет пункты вакцинации и прекратит обслуживать непривитых клиентов

«Почта России» объявила о том, что с 25 октября прекращает обслуживание клиентов, не сделавших инъекцию как минимум одним компонентом вакцины против коронавируса. Правило затронет и тех россиян, которые получают корреспонденцию в почтовые ящики, не посещая отделения.

Вместе с этим крупнейший почтовый оператор страны предложил своим абонентам пройти вакцинацию в своих отделениях. Там будут созданы пункты вакцинации, куда может обратиться любой желающий. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Приоритет в очереди получат абоненты, которые должны получить посылку или рекомендованное письмо.

Вакцинировать в почтовых отделениях будут векторной вакциной российского производства «Спутник V». После прохождения полного цикла вакцинации граждане получат сертификат. Также «Почта России» введёт доступ к своим отделениям исключительно по предъявлению QR-кода. Невостребованная корреспонденция и посылки будут храниться на складах 30 дней, в случае неявки адресата их утилизируют.

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