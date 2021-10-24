Представлен обновленный американский пикап GMC Sierra

Американский концерн GM представил обновленную версию пикапа GMC Sierra.

Предложенный экземпляр намерены начать продать уже к следующему года. Вместе с тем уже к первом кварталу начнется выдавать те экземпляры, которые будут оформлены по предварительному заказу в настоящее время. Новый пикап GMC Sierra оснастили крупным сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса.

Распознать модернизированный пикап станет возможным также по увеличенной решетке радиатора. Пока стоимость модели не раскрывается, однако известно, что обновленный GMC Sierra получит прежний 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 420 л.с. По поводу географии продаж пока сведения не опубликованы.