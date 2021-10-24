 

Представлен обновленный американский пикап GMC Sierra

24.10.2021, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский концерн GM представил обновленную версию пикапа GMC Sierra.

Предложенный экземпляр намерены начать продать уже к следующему года. Вместе с тем уже к первом кварталу начнется выдавать те экземпляры, которые будут оформлены по предварительному заказу в настоящее время. Новый пикап GMC Sierra оснастили крупным сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса.

Распознать модернизированный пикап станет возможным также по увеличенной решетке радиатора. Пока стоимость модели не раскрывается, однако известно, что обновленный GMC Sierra получит прежний 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 420 л.с. По поводу географии продаж пока сведения не опубликованы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Вдова сына Хрущева опровергла обстоятельства смерти супруга

10.09 / В США выявили среди эвакуированных афганцев 44 потенциально опасных

21.10 / Винника перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями

29.05 / Климкин о борьбе Украины против “Северного потока – 2”: Эту битву мы проиграли

10.09 / Путин и Вучич обсудили оценку Захаровой визита делегации Сербии в США

07.05 / Зеленский встретился с главами МИД стран Бенилюкса. Перед этим министры посетили Донбасс

26.01 / Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал»

20.07 / В Киев приедет советник Госдепа для обсуждения “Северного потока – 2”

18.12 / На первом этапе вакцинации от COVID-19 прививки получат 2 млн украинцев – Шмыгаль

08.02 / “Плакальщица на похоронах”. Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика