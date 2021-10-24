 

Появились рендеры кроссовера Opel Astra 2022 года

24.10.2021, 18:10, Новости дня
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В Сети опубликовали рендерные изображения модернизированного кроссовера Opel Astra 2022 модельного года.

Данный экземпляр не является модернизированным хетчбэком, а полностью выполнен в виде паркетника. В свою очередь, дизайнерам удалось существенно обновить внешний вид и сделать автомобиль более привлекательным. Предполагается, что новый кроссовер Opel Astra сможет составить конкуренцию для моделей Volkswagen Golf Alltrack, Toyota Corolla Trek. Паркетник оснащен крупными дисками, увеличенным дорожным просветом.

Эксперты полагают, что под капотом модели могли бы применили бензиновые агрегаты с мощностью до 128 л.с. Кроме того, в продажу могут запустить гибридные модификации с отдачей до 222 л.с.



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