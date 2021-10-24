США импортировали десятки миллионов использованных нитриловых перчаток

Из США в Таиланд были вывезены десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.

По данным телеканала, на фоне пандемии и повышенного спроса на перчатки в Таиланде появились подпольные предприятия, на которых использованным изделиям придают первозданный вид, а затем отправляют в другие страны, передает РИА «Новости», отмечается, что власти США и Таиланда уже начали расследование.

В феврале и марте 2021 года одна из американский компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) после того, как получила партию грязных на вид перчаток из Таиланда. В августе FDA также постановил задерживать на границе поставки средств индивидуальной защиты от одной из тайских компаний.

За последние месяцы регулятор по санитарному надзору Таиланда провел не менее 10 рейдов против торговцев использованными перчатками. В ведомстве телеканалу сообщили, что в отдельных случаях перчатки моют вручную, а затем красят пищевыми красителями и сушат в сушильных машинах для одежды. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из медицинского персонала или пациентов от использования таких защитных средств.