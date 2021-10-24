Трамп обвинил власти США в бездействии относительно миграционного кризиса

Соединенные Штаты погибают из-за бездействия действующей администрации относительно проблем с миграцией, сообщил бывший президент США Дональд Трамп.

«Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать – достроить стену [на границе страны с Мексикой], это можно осуществить быстро», – сообщил Трамп, передает ТАСС.

Трамп в период своего президентства распорядился начать строительство стены вдоль всей границы с Мексикой в тех местах, где ее еще не было. Его политические оппоненты в Конгрессе США отказались выделять на это средства, и Трампу пришлось, пользуясь своим полномочиями, перенаправить на возведение стены несколько миллиардов долларов из бюджета Пентагона. Байден, ставший хозяином Белого дома 20 января, отменил соответствующие указы Трампа, а также смягчил несколько других ограничений на въезд в страну.

Как следствие, резко усилился поток жителей Мексики и стран Южной Америки, стремящихся любой ценой перебраться в США. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, число нелегалов, задержанных в апреле на южной границе, превысило 178,6 тыс., что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax выразил мнение, что в случае сохранения представителей Демократической партии во главе американского правительства в 2024 году Соединенные Штаты будут разрушены.