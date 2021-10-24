 

Украинские националисты организовали акцию у дома Медведчука

24.10.2021, 17:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНационалисты провели акцию протеста у дома главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, политик предполагает, что ее организовала власть.

В пресс-службе партии сообщили, что у дома Медведчука прошла акция протеста национал-радикалов, а также митинг сторонников политика. «Это не первая акция, которую производят национал-радикалы. Более того, они делают это организовано, целеустремленно – для того, чтобы психологически оказывать давление на меня и, самое главное, на членов моей семьи, потому что на меня у них с этим ничего не получится, то есть это очередной проигрыш их. Но кто это организует и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть», – приводит слова Медведчука РИА «Новости».

Политик предположил, что так реализуется «план Службы безопасности Украины», который, по его словам, предполагает задействование «национал-радикалов в борьбе с оппозицией и ее лидером».

«Организовывает это власть, которую возглавляет господин (президент Украины Владимир) Зеленский, организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои, членов моей семьи, и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организаторами, кто стоит за этими акциями», – отметил Медведчук.

Напомним, в начале прошлой недели киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.

По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.

В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в РФ депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.

Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту. 



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