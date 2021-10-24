 

Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло

24.10.2021, 17:48, Новости дня
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“Он постоянно, если провоцировал – это была кухня, зал, куда он выводил меня. Я один раз это заметила, когда мы с ним опять… перепалка, опять крики, оскорбления, все. Я смотрю на человека, а он вот так на камеру смотрит. Когда я кричу, я его оскорбляю, смотрю, а он молчит. Странно как-то, думаю. Смотрю, а он на камеру смотрит”, – рассказывает Леус.

Блогер говорит, что экс-супруг угрожал ей, что опубликует видео со ссорами, чтобы все увидели, “какая она”.

“Ругань, скандалы, я побила что-то, кажется, кружку я тогда побила. Потом я пошла вазу побила… Я когда вазу разбила, он подходит, берет меня за волосы и бросает прямо в это стекло. И мне повезло, что я не упала животом, а просто на бок. Бок у меня был весь синий. И он вместо того, чтобы хотя бы осознать, что я уже лежу в этом стекле с вот таким животом, он достает телефон и начинает снимать”, – вспоминает она.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь. В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги “изменившимся гормональным фоном” и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

26 июня 2021 года жена ведущего заявила, что заразилась коронавирусом, и обвинила в этом Джеджулу. 29 июня Леус рассказала, что Джеджула после того, как она на два дня съехала из их квартиры, обращался в полицию с заявлением о пропаже ее и их четырехмесячной дочери.

В июле Леус дала интервью YouTube-каналу “Олицкая”, в котором обвинила Джеджулу в домашнем насилии – она заявила, что муж поднимал на нее руку, а также якобы подсыпал ей в чай наркотики.

Ранее Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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