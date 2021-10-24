В Польше задержали украинца, который может быть причастен к перевозке нелегальных мигрантов

Украинец вез в автобусе 12 человек, которые, вероятно, незаконно находились на территории Польши.

Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра, но водитель не остановился. Правоохранители начали преследование, но им препятствовал автомобиль Nissan. Его водитель выехал на встречную полосу, где столкгулся в машиной Honda. Пассажир Honda в результате аварии был госпитализирован.

Водитель Renault съехал на грунтовую дорогу и сбежал с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Его задержали через три километра.

Также задержан водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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