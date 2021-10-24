 

В Польше задержали украинца, который может быть причастен к перевозке нелегальных мигрантов

24.10.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинец вез в автобусе 12 человек, которые, вероятно, незаконно находились на территории Польши.

Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра, но водитель не остановился. Правоохранители начали преследование, но им препятствовал автомобиль Nissan. Его водитель выехал на встречную полосу, где столкгулся в машиной Honda. Пассажир Honda в результате аварии был госпитализирован.

Водитель Renault съехал на грунтовую дорогу и сбежал с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Его задержали через три километра.

Также задержан водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / В Северной Корее запретили обсуждать здоровье и внешность похудевшего Ким Чен Ына – СМИ

21.11 / Старший сын Трампа заразился коронавирусом

04.09 / В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая

10.01 / “Будет забыт как нерелевантный твит”. Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

24.06 / Исторический минимум жалоб

01.10 / С поверхности нашей планеты исчезнет сорок процентов растений

17.02 / После «великой депрессии» демократии Запад должен вернуться к здравомыслию и свободе

28.07 / В Турции опровергли сообщения о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии

08.01 / Разработчики WhatsApp обязали пользователей делиться данными с Facebook

05.09 / Армия Сирии нанесла удар по позициям боевиков у города Дераа-эль-Балад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика