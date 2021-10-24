 

В Умани избили хасида, полиция открыла уголовное производство

24.10.2021, 17:48, Новости дня
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“Как рассказал пострадавший, поздно вечером на него напали двое молодых людей. После совершенного нападавшие сразу убежали с места событий. 38-летний израильтянин получил легкие телесные повреждения. От госпитализации он отказался”, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Накануне о нападении на хасида в районе могилы Раби Нахмана проинормировала в Telegram Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ). По данным общины, пострадавший, брацлавский хасид, имеет разрешение на постоянное проживание в Украине.

“Примерно год назад подобным образом было совершено нападение на хасидского подростка из Израиля. Тогда нападавший был идентифицирован и осужден”, – рассказали в ОЕОУ.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2021 году праздник отмечали 7-8 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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