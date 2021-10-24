Ночь на 22 октября в Киеве стала самой теплой за последние за 140 лет

Минимальная температура не опустилась ниже +12 °С, что на один градус теплее, чем в 1889 году, и выше климатической нормы 1991–2020 годов на 8,5 градусов.

Контекст:

Сентябрь 2021 года в Киеве был холоднее климатической нормы.

Самым теплым днем было 13 сентября (максимальная температура достигла +27 °С), самым холодным – 30 сентября (минимальная температура +3,9 °С).

Метеорологическая осень в Киеве началась 19 сентября.

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