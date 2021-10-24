Электрокар BMW i4 в 2022 году доберется до России

Обновленный электрокар BMW i4 может появиться в продаже на российском рынке к лету 2022 года.

Эксперты предполагают, что для отечественного рынка могут предложить максимальную модификацию, которая имеет высокую мощность. Известно, что электрокар BMW i4 обладает двумя электрическими установками с отдачей 540 л.с. С такими параметрами на разгон до сотни уходит 3,9 секунды.

Разработчиками ограничена предельная скорость на уровне 225 км в час. Данный экземпляр обладает усиленными батареями, при которых запас хода достигает 500 километров. Эксперты пока не готовы прогнозировать стоимость баварского электрокара BMW i4 для российского рынка. Вместе с тем модель может оказаться достаточно востребованной у россиян.