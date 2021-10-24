 

До 2027 года на орите Земли появится первая частная космическая станция

24.10.2021, 17:16, Новости дня
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Космическая отрасль коммерциализируется и постепенно переходит в частные руки, отмечают эксперты. До 2027 года под эгидой НАСА несколько американских частных космических компаний собираются запустить на орбите нашей планеты свою станцию, которая будет использоваться исключительно для ведения бизнеса.

Например, там можно будет принимать космических туристов, отмечают эксперты. Да и коммерческих направлений в космосе к тому времени станет больше, чем сейчас.

Станцию сравнили с ныне существующей МКС. У нее будет более скромный объем – всего 340 кубических метров, а не 916, как у ныне существующей, используемой сразу несколькими странами. Но самое главное, что коммерсанты получат в космосе «отдельную квартиру».



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