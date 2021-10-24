 

Японские астрономы сумели сфотографировать столкновение астероида с Юпитером

24.10.2021, 17:16, Новости дня
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Юпитер, как второй по силе источник гравитации в Солнечной системе, как магнитом притягивает к себе астероиды. Это и неудивительно. Ведь целый пояс крупных обломков кружит в непосредственной близости от него.

Это создает прекрасные условия для множества столкновений. Ученые постоянно наблюдают за тем, как периодически возникают вспышки на поверхности газового гиганта.

Именно такое событие удалось снять астрономам из Японии 15 октября. Кстати, такой же момент столкновения наблюдали также в Бразилии, только было это на месяц раньше. Если бы на Землю с такой частотой падали астероиды, то ни о какой жизни на нашей планете не могло бы быть и речи. Юпитер же потихоньку набирает массу, что еще больше усиливает его гравитационное притяжение.



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