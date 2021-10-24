Ольга Кормухина рассказала, как поссорилась Аллой Пугачевой

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, почему у них с Пугачевой испортились отношения.

По словам Кормухиной, когда она работала в Театре песни, Алла Борисовна на эмоциях упрекнула ее в излишней самостоятельности, что оказалось полной неожиданностью для певицы. Из-за уникальности стиля, в котором артистка выступала, она не считала, что другие исполнители, в том числе и Алла Борисовна, могли давать ей творческие советы. Несмотря на излишне резкие слова, Пугачева пригласила Ольгу Кормухину в худсовет своего Театра песни. На это она ответила отказом, что и послужило поводом к прекращению многолетней дружбы.

По мнению певицы, она тогда поступила правильно, что занялась индивидуальным творчеством. По прошествии стольких лет, артистка ни о чем не жалеет и сейчас бы поступила также. Однако она сохранила теплые воспоминания о дружбе с Аллой Борисовной, считая ту примером для подражания. В настоящее время артистки уже так близко не общаются, но иногда созваниваются и интересуются здоровьем друг друга.

Источник: www.starhit.ru