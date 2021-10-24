 

НАТО провели тренировочную спецоперацию у российских границ

24.10.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья, рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами», – отметил специалист, передает РИА «Новости».

Так, в случае конфликта ВВС может гарантировать, что хотя бы некоторые самолеты переживут бомбардировку и смогут дать отпор.

Экс подчеркнул, что военная база на острове Шемья расположена в идеальном месте для перехвата российских военных самолетов над водами Берингова моря.

«Этот остров находится всего в 200 милях (322 километрах) от российского побережья. Ни один другой аэродром США, не авианосец, не может разместить самолеты так близко к России», – подчеркнул он.

По словам Экса, полет на Шемья рискован, так как аэродром удален, а пилотам предстоит сражаться с постоянными туманами и штормами.

С мая этого года командование воздушных военных сил США проводит учения в Аляске. Основная задача – отработать посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов.

НАТО приготовилось к войне с Россией, по итогам встречи глав Минобороны стран альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав Минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / В Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу

06.07 / Известно, как менялась цена на Mercedes-Benz C-Class в России

20.06 / Коллеги объяснили решение Проценко участвовать в выборах в Госдуму

23.10 / Трамп захотел поставить Иран «на верные рельсы»

26.07 / Командующий войсками ЦВО посетил стратегические объекты в Таджикистане

06.06 / Жители Молдовы массово ездят в Украину за продуктами – глава Гостуризма Украины

27.09 / Завершены работы по ликвидации обрушения перехода в Подмосковье

04.07 / В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков

01.08 / В РФ создан очиститель воздуха от любых вирусов

09.08 / Эксперт РАН оценил шансы Лукашенко на победу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика