Движение поездов на МЦК восстановлено

Движение по направлению против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено, информирует департамент транспорта столицы.

«Движение по направлению против часовой стрелки восстановлено. Поезда временно проезжают станции «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная» без остановки», – сообщил департамент в Telegram-канале.

В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком.

Ранее дептранс сообщал, что на МЦК остановлено движение поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути.

В августе на кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути.