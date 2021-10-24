 

Движение поездов на МЦК восстановлено

24.10.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвижение по направлению против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено, информирует департамент транспорта столицы.

«Движение по направлению против часовой стрелки восстановлено. Поезда временно проезжают станции «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная» без остановки», – сообщил департамент в Telegram-канале.

В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком.

Ранее дептранс сообщал, что на МЦК остановлено движение поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути.

В августе на кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / В правительственном квартале Кабула прогремел мощный взрыв

04.08 / Природный пожар в Калифорнии: эвакуированы тысячи человек

30.04 / Польша ответила на обвинения Белоруссии в нарушении воздушной границы

08.09 / Вторичный авторынок РФ по итогам августа вырос на 10%

09.10 / Пострадавшие при пожаре на арсенале под Рязанью семьи получили выплаты

05.03 / Американские ученые создали специальный лифт для водорослей

10.02 / Человеческая цивилизация может оказаться не первой на Земле

06.07 / «Талибан» опроверг «сговор» с Россией

22.10 / Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО

09.09 / Координационный совет Беларуси сообщил подробности выдворения Ольги Ковальковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика