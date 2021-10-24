 

США потребовали объяснений от Турции после решения Эрдогана выслать послов – Госдеп

24.10.2021, 16:54, Новости дня
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Госдепартамент потребовал от министерства иностранных дел Турции разъяснений по этому поводу, сказано в сообщении.

Нынешний посол США в Турции Дэвид Саттерфилд был назначен два года назад, он вступил в должность в июле 2019-го, пишет Daily Sabah.

США планировали сменить главу дипмиссии, 19 октября 2021-го комитет по международным отношениям Сената одобрил кандидатуру Джеффа Флейка на должность посла, отмечает Anadolu. О причинах ротации не сообщалось.

Контекст:

Эрдоган 23 октября поручил МИД Турции как можно скорее объявить персонами нон грата послов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.

18 октября послы этих стран призвали освободить главу культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвинялся в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Сразу после этого их вызвали в МИД Турции. Эрдоган назвал Кавалу “филиалом американского мецената Джорджа Сороса в Турции”.

Кавалу арестовали в ноябре 2017 года по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по этому делу, но прокуратура затребовала его ареста по другой статье и обвинила в шпионаже, сообщила ВВС.

Европейский суд по правам человека признал арест Кавалы в 2019 году преследованием по политическим мотивам. В сентябре этого года Совет Европы дал Турции время до декабря, чтобы отпустить Кавалу, и пригрозил дисциплинарными мерами против Анкары.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

Власти Турции утверждают, что к организации переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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