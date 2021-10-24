На украинских вокзалах от COVID-19 вакцинировали более 5 тыс. пассажиров – “Укрзалізниця”

“Только что в Украине вакцинирован пятитысячный пассажир в рамках программы вакцинации на вокзалах “Укрзалізниці”. Произошло это на вокзале Днепра. Поздравляем Александра и благодарим за пример, как путешествовать безопасно и ответственно!” – говорится в сообщении.

Также в “Укрзалізниці” сообщили об открытии пунктов вакцинации на вокзалах Винницы, Николаева и Ковеля.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4788173704549713

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 63,9 тыс. пациентов.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в “желтой”, “оранжевой” или “красной” зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.

На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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