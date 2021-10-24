Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале “Дом”
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“Только что пригласили пройти кастинг на ведущего нового тревел-шоу с бюджетом 34 млн грн. Смотрю краткое описание: государственный телеканал “Дом” потратит 33,9 млн грн на тревел-шоу “Украина с первого взгляда” (программа пойдет на русском). Уточняю! Вы ищете украиноязычного или русскоязычного ведущего? Говорят – русскоязычного. И тут я офигел!” – пишет блогер.
Зуб посетовал, что на седьмом году войны против России налоги украинцев тратят на создание русскоязычного контента.
“Мне, как украиноязычному криейтору, который в течение 10 лет публикует украиноязычный контент, на это особенно больно смотреть”, – отметил он.
https://www.facebook.com/orest.zub/posts/428859655268770
Контекст:
“Дом” – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия “Мультимедийная платформа иновещания Украины”. Он создан для информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах. Вещание канал начал 2 марта 2021 года.
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