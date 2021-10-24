 

В Москве наградили школьника, который сообщил о покупке родителями поддельного сертификата о вакцинации

24.10.2021, 16:31, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил iPhone 13 Pro Max ученику 10 класса одной из столичных школ, который две недели назад сообщил градоначальнику о поддельном сертификате о вакцинации своих родителей.

«Есть хорошая пословица: их пример другим наука. Дмитрий проявил себя как сознательный гражданин и написал мне в одной из социальных сетей, что его отец и мать приобрели поддельный сертификат о получении вакцины. Я дал поручение компетентным органам провести проверку, факт лже-вакцинации подтвердился. Замешанные в этом преступлении медработники уже уволены, сертификаты аннулированы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Я призываю всех, у кого есть информация о подобных преступлениях, незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. Только так мы сможем прекратить пандемию и вернуться к нормальной жизни», – заявил Собянин

В ближайшее время в столице появиться телефон доверия, по которому граждане смогут сообщить о подделке сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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