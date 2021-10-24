Американцы думают, что на их территорию упал недавно запущенный российский спутник

На днях американские СМИ опубликовали сообщение о том, что над их территорией в небе пронесся огненный шар. Как свидетельствуют источники, данный объект наблюдали астрономы-любители на огромном пространстве от штата Тенесси до Мичигана.

Позже местные ученые почти однозначно заявили, что это мог быть российский спутник «Космос-2551», запущенный на орбиту девятого сентября текущего года. В корпорации «Роскосмос» это предположение никак не прокомментировали.

Назвать данную новость выдумкой трудно, так как горящий шар видели не менее 80 наблюдателей. Кроме того, в сети размещено видео данного события, которое прокомментировал известный в США астрофизик Джонатан Макдауэлл. Упомянутый аппарат, по свидетельству российских источников, действительно сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.