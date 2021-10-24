 

Киев выдвинул РФ новые требования по Крыму

24.10.2021, 16:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОфициальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от РФ выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.

«Но РФ как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – сообщил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

Николенко подчеркнул, что РФ не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».

Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».



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