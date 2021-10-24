В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

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24.10.2021, 16:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛегкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли, сообщил представитель экстренных служб.

«Упал высокоплан Аэропракт A-22», – сообщил он РИА «Новости». По его словам, инцидент произошел в районе деревни Ватулино (городской округ Руза).

Как сообщили в МЧС России, падение высокоплана произошло на территории аэроклуба «Аэроклассика». После этого произошло возгорание на площади 5 квадратных метров.

«По факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – приводит ТАСС слова представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Напомним, в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя. ДОСААФ приостановил полеты самолетов L-410 после крушения в Татарстане.



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